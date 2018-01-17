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Beşiktaşlılardan Fenerbahçeli lösemi hastası Yiğit'e sürpriz doğum günü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Beşiktaş Taraftarları Derneği üyeleri, lösemi hastası Yiğit Erdoğdu'ya (10) yaptıkları sürpriz doğum günü partisinde, taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti

17 Ocak 2018 21:31

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Beşiktaş Taraftarları Derneği üyeleri, lösemi hastası Yiğit Erdoğdu\'ya (10) yaptıkları sürpriz doğum günü partisinde, taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
Beşiktaş Taraftarları Derneği Ereğli Şubesi, lösemi hastası Yiğit Erdoğdu\'ya sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Dernek binasında kendisi için hazırlanan partiye habersiz giden Yiğit, büyük mutluluk yaşadı. Pastadaki mumları üfleyen Yiğit\'e dernek üyeleri tarafından fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi. Yiğit Erdoğdu, doğum günü sürprizini düzenleyen dernek üyelerine teşekkür etti.
\'İYİ İNSAN OLMANIN RENGİ YOK\'
Beşiktaş Taraftarları Derneği ve aynı zamanda Zonguldak LÖSEV İl Başkanı olan Tarkan Adik, Yiğit\'in 14 aydır tedavi gördüğünü ve en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inandıklarını söyledi. İyi insan olmanın rengi ve takımı olmadığını ifade eden Adik, \"Bugün apayrı bir gün. Yiğit\'in doğum günü. Biz de böyle bir jest yapalım dedik. Bunun rengi yok. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu olması önemli değil. Yiğit\'in 14 aydır süren bir tedavisi var. Bu tedavisini de en kısa zaman da bitirip, yeniden eski hayatına geri dönmesi için bizler de ailesi olarak, arkadaşları, ağabeyleri olarak elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ona en iyi şekilde moral vermek zorundayız\" dedi.

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