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Spor

Beşiktaşlılar Van için "üşüdü" İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 00:21

-Beşiktaşlılar Van için "üşüdü" İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan sezonun ikinci derbisi, deprem felaketine uğrayan Van için yapılan destek gösterisine sahne oldu. Takımlarına olan büyük bağlılıkları ve destekleri kadar, sosyal konularda verdikleri mesajlarla da kamuoyunun takdirini kazanan Beşiktaş'ın en büyük taraftar grubu ''Çarşı'', Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi, Galatasaray derbisinde de Van'daki deprem mağdurlarını unutmadı. Derbide dakikalar Van'ın plaka numarası olan 65'i gösterdiğinde başta kapalı tribündekiler olmak üzere stattaki Beşiktaşlı taraftarlar, Van'da çadırlarda aşırı soğukta kalan insanların çektiği acılara ortak olduklarını, onlarla beraber kendilerinin de üşüdüğünü göstermek için üstlerindeki kıyafetleri çıkardı. Aynı anda kapalı tribünde, üzerinde sembolik bir güneş figürü bulunan ve ''Güneşi yolluyorum sana dayan, biz varız üşümeyeceksin Van'' yazılı pankartı elden ele bütün tribünlerde dolaştırdı.  Taraftarların bu anlamlı mesajı tribünlerden büyük alkış aldı.

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