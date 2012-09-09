Beşiktaşlılar Taksim'de terörü protesto etti

Beşiktaş taraftar grubu ''Çarşı'' terör olaylarını protesto yürüyüşü düzenledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren İnönü Stadyumu çevresinde toplanmaya başlayan taraftarlar kollarına siyah bantlar bağladı.

Grup, Türk bayrakları ve ''Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez'', ''Bir Ölür Bin Doğarız'', Adımız Kara Kartal, Yuvamız Hakkari Dağ Komando Tugayı'' yazılı pankartlarla stadyum önünden yürüyüşe başladı.Her yaş grubundan taraftarın bulunduğu kalabalık, Gümüşsuyu üzerinden Taksim Meydanı'na doğru, ''Çarşı teröre karşı'', ''Türkiye uyuma şehidine sahip çık'', ''Şehidim hakkını helal et bize'', ''Şehitleri ölmez vatan bölünmez'' sloganları atarak yürüdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin önünde ''Mehmetçik sen bizim her şeyimizsin'' şeklinde slogan attı.

Büyük bir Türk bayrağı açan taraftarlar polisin güvenlik önlemleri altında Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalık grup, Taksim Meydanı'na ulaştığında iki kadın taraftar, ''Atam İzindeyiz'' yazılı çelengi Taksim Atatürk Anıtı'nın önüne bıraktı. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunan grup İstiklal Marşı okudu.

Çarşı Grubu adına yapılan basın açıklamasında, şehitlere seslenilerek, ''Şimdi ise sözde demokrasi ve bağımsızlık isteyen vatan hainlerine karşı dimdik ayaktasınız. Gerektiğinde canınızı vermekten kaçınmıyorsunuz. Bizler sizlere hakkımızı helal ediyoruz, sizler de bize hakkınızı helal edin'' ifadeleri kullanılırken, gruptakiler ''Teröriste sarılan bizden değildir'' sloganı attı. Terör saldırılarının vatan sevgilerini daha da perçinlediğine dikkati çeken Çarşı Grubu, ay-yıldızlı bayrağın sonsuza kadar dalgalanacağını kaydetti.

''Sizler gerilla değil acımasızca pusu kuran bebek katillerisiniz. Tarih size vatan haini olarak yazacaktır'' denilen açıklamada, Beşiktaş taraftarlarının Van'da yaşanan deprem sonrası Van'a gönderdikleri atkılar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: ''Biz Beşiktaşlılar size sadece atkılarını, formalarını değil sevgilerimizi yolluyoruz. Sizlerin soğuk kış günlerinde üşüdüğünüzü hatırlayarak gönlümüzde olduğunuzu göstermek için kazaklarımızı montlarımızı çıkardık. O nedenle bu terör belasından kucaklaşarak kurtulacağız. Vatan hainlerinin emellerini ulaşmasını birlikte önleyeceğiz. Gelin canlar bir olalım, kardeşlik için büyük bir adım atalım.''