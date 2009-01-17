'Beşiktaşlılar kenetlenmeli'



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Denizli'deki panelde ülke çapında tüm Beşiktaşlıların kenetlenmesi gerektiğini söyledi.



Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, ''bütün Beşiktaşlıların ülke çapında kenetlenmesi gerektiğini'' söyledi.



Demirören, Asbaşkan Levent Erdoğan ve bazı yöneticilerle, Denizli Anemon Otel'de Beşiktaşlılar Derneği temsilcileri ve taraftarların düzenlediği panelin açılışında yaptığı konuşmada, Beşiktaş ile ilgili basında birçok haber çıktığını, ama kendilerini tam olarak ifade edemediklerini belirtti.



''Bu yüzden Beşiktaşlılar ile yüz yüze konuşmayı uygun gördük'' diyen Demirören, Beşiktaşlıların takım hakkında düşündüklerini öğrenmek için il il dolaştıklarını kaydetti.



Denizli'deki ilgiden memnun olduğunu ve kuvvet aldığını ifade eden Demirören, ''Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara anlatacağız. Beşiktaşlıların Beşiktaş hakkında düşündüklerini öğreneceğiz. Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan başka dostu yok. Bütün Beşiktaşlıların ülke çapında kenetlenmesi gerekiyor. Takıma yaptığımız transferler yapımıza uygundur. Fulya tesislerini de en yakın zamanda açmak için çaba gösteriyoruz'' dedi.



Panelin ardından Denizlili dernek yetkilileriyle görüşen Demirören'e, Denizli Beşiktaşlılar Derneği yöneticileri, tam destek verdiklerini dile getirdiler.



İlk defa Denizli'ye bir Beşiktaş başkanının geldiğini hatırlatan Yaşar İnal, kendisine teşekkür etti. Panelin ikincisinin yarın İzmir'de yapılacağı ve 13 derneğin katılacağı öğrenildi.

