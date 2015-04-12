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Spor

Beşiktaşlı yöneticilerden teknik heyete moral yemeği

Teknik heyet adına söz alan Hırvat çalıştırıcı, yönetimin desteğini hissetminin kendileri ve takım adına önemli olduğunu dile getirdi

12 Nisan 2015 23:26

Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Mete Vardar, teknik heyet ile pazar kahvaltısında bir araya geldi.

Çebi'nin ev sahipliğinde, Ortaköy'de gerçekleşen kahvaltıya Slaven Bilic'in yanı sıra yardımcı antrenörler Nikola Jurcevic, Edin Terzic, Eren Şafak ve kaleci antrenörü Jose Sambade aileleri birlikte katıldı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Ahmet Nur Çebi organizasyonda yaptığı konuşmada teknik heyete desteklerinin sürdüğünü, yönetim olarak şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu vurguladı. Çebi, Bilic ve yardımcılarına son dönemde medyada yer alan yeni teknik direktör haberlerine kulak asmamaları gerektiğini söylerken, "Biz sizlerle daha uzun yıllara çalışmak istiyoruz. Futbol komitesi olarak planlamamız bu yöndedir. Tabi ki bu sezon kazanacağımız şampiyonluğun anlamı çok büyük olur. Son dönemde çıkan haberlere aldırış etmeden şampiyonluğa odaklanmanızı istiyoruz. Bugün eşlerinizi ve çocuklarınızı burada görmekten büyük mutluluk yaşıyorum. Biz büyük bir ailenin parçasıyız" şeklinde konuştu.

Teknik heyet adına söz alan Hırvat çalıştırıcı, yönetimin desteğini hissetminin kendileri ve takım adına önemli olduğunu dile getirdi. Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Bilic, hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. 

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