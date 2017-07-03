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Spor

Beşiktaşlı yöneticiden Pepe açıklaması

"Son olarak Juventus'un da Pepe için devreye girdiğini öğrendik; kararı Pepe verecek"

03 Temmuz 2017 18:24

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Umut Güner, Portekizli stoper Pepe'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncuya birden çok teklif olduğunu söyleyen Güner, transferin henüz netleşmediğinin altını çizdi.

NTVSpor'a açıklama yapan futbol şube sorumlusu Umut Güner, Portekizli oyuncuya farklı teklifler olduğunu vurgularken, transferin henüz netleşmediğini söyledi. Son iki haftadır Portekizli oyuncu konusunda temaslarına devam eden siyah-beyazlılar, görüşmelere devam ediyor.

Güner, Pepe'yi isteyen farklı kulüpler olduğunun altını çizerken, "Transferde yeni bir gelişme yok. Oyuncuya farklı teklifler de var. Son olarak Juventus'un da Pepe için devreye girdiğini öğrendik. Kararı Pepe verecek. Eğer olumlu bir gelişme olursa somut adımları atacağız." şeklinde konuştu. Pepe'nin cevabının olumlu olması durumunda tecrübeli oyuncu ile yüz yüze görüşecek olan siyah beyazlılar, resmi anlaşmayı yapmaya çalışacak.

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