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Spor

Beşiktaşlı yöneticiden Fellaini transferine yeşil ışık

Metin Albayrak, Göztepe-Beşiktaş maçının ardından açıklamada bulundu

06 Kasım 2017 15:50

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Manchester United forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Marouane Fellaini ile ilgili soruya, "Bizde transfer hiç bitmiyor. Sürekli çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın ligin 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Albayrak, "Bizde transfer hiç bitmiyor. Scout ekibimiz bu hafta Avrupa'da 20 tane canlı maç izledi" dedi.

Türkiye ve Avrupa'da hedefleri olduğunu belirten Albayrak, Göztepe karşısında da takımlarının hak ettiği bir 3 puan aldığını söyleyerek, rakip takıma da temiz oyundan dolayı teşekkür etti.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de Manchester United formasıyla 7 maça çıkan Belçikalı orta saha, 3 gole imzasını attı.

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