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Spor

Beşiktaşlı yönetici taraftarla yumruklaştı

Beşiktaş'ın Bursa deplasmanı dönüşünde bir taraftarla yönetici arasında kavga yaşandı

23 Eylül 2014 14:07

Bursa deplasmanı dönüşü başkan Fikret Orman aleyhine tezahürat yapan bir grup Beşiktaş taraftarı ile yönetim kurulu üyesi Yalçın Kaya Yılmaz yumruk yumruğa kavga etti.

Sporx’in haberine göre, Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ın sevinci kursağında kaldı! Feribotla Bursa'dan dönen siyah-beyazlı takım, gece 03:00 sularındaİstanbul'da büyük bir şok yaşadı. 
Beşiktaşlı futbolcuları karşılamak için feribotun ineceği terminale giden 50-60 kişiden oluşan siyah-beyazlı taraftar grubu önce destek tezahüratları yaptı ardından da başkan Fikret Orman aleyhine tezahüratta bulundu. 
Orman'a yapılan çirkin tezahüratın ardından devreye giren pazarlamadan sorumlu yönetici Yalçın Kaya Yılmaz ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede çıktı. 

Taraftarlara müdahale eden Yılmaz'ın gömleği yırtılırken, şiddeti artan tartışmaya yönetici Mete Vardar da dahil oldu. Vardar'ın araya girmesiyle sakinleşmeye başlayan taraftarlar, siyah-beyazlı futbolcular için tezahüratlar yaparak terminalden ayrıldı.

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