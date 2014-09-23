Beşiktaşlı yönetici taraftarla yumruklaştı

Bursa deplasmanı dönüşü başkan Fikret Orman aleyhine tezahürat yapan bir grup Beşiktaş taraftarı ile yönetim kurulu üyesi Yalçın Kaya Yılmaz yumruk yumruğa kavga etti.

Sporx’in haberine göre, Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ın sevinci kursağında kaldı! Feribotla Bursa'dan dönen siyah-beyazlı takım, gece 03:00 sularındaİstanbul'da büyük bir şok yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcuları karşılamak için feribotun ineceği terminale giden 50-60 kişiden oluşan siyah-beyazlı taraftar grubu önce destek tezahüratları yaptı ardından da başkan Fikret Orman aleyhine tezahüratta bulundu.

Orman'a yapılan çirkin tezahüratın ardından devreye giren pazarlamadan sorumlu yönetici Yalçın Kaya Yılmaz ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede çıktı.



Taraftarlara müdahale eden Yılmaz'ın gömleği yırtılırken, şiddeti artan tartışmaya yönetici Mete Vardar da dahil oldu. Vardar'ın araya girmesiyle sakinleşmeye başlayan taraftarlar, siyah-beyazlı futbolcular için tezahüratlar yaparak terminalden ayrıldı.