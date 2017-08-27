Beşiktaşlı yönetici, 'Şenol Güneş' söylentilerine noktayı koydu: Hak edene formayı verir

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş için basında yer alan 'İstemediği transferler yapıldığı için oynatmıyor' iddialarını net bir dille yalanladı.

Deneyimli çalıştırıcının formayı hak edene anında vereceğini aktaran Albayrak, Güneş'in böyle bir egosu olmadığını ve kendisinin müthiş bir takım oyuncusu olduğu görüşünü paylaştı.

Albayrak ayrıca siyah-beyazlı takımın Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yı kadrosuna katması halinde transferi noktalayacağını söyledi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Albayrak, Vida'yı transfer etmek için kulübüne tekliflerini sunduklarını belirterek, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Oyuncunun ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Bu bir ticaret. Şu anda onların oyuncusu ama dört ay için o kadar para verilir mi. Parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz. Vida, Beşiktaş'a gelmek istiyor." ifadesini kullandı.

"Takım her geçen gün üstüne koyuyor"

Metin Albayrak, siyah-beyazlı takımın her geçen gün performansının yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İki yıldır çıtayı o kadar yükseğe koyduk ki herkes aynı futbolu bekliyor. Geçen sezonki kadrodan bazı oyuncuların performansında düşüş oldu, yeni katılanlar takıma alışıyor. Atiba Hutchinson eski performansına dönüyor, Caner Erkin anormal istekli oynadı. Takım her geçen gün üstüne koyuyor. Dün bir tık daha yukarı çıktı. Bursaspor da iyi oynadı, çok zorladı."

Milli maçlar arasına galibiyetle girmenin önemli olduğunu ifade eden siyah-beyazlı yönetici, "Zaman zaman düşüşler yaşadık ama kazanmayı başardık. Bundan sonra bir seri başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Şenol Güneş hak edene formayı verir"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in, istediği oyuncular alınmadığı için yeni transferleri oynatmadığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Albayrak, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey kesinlikle yok. Hocamız çok dürüst, namuslu bir adam, hiçbir şekilde egosu yok. Müthiş bir takım oyuncusu. İntikam için böyle bir şey yapmaz. Bunları aklının ucundan bile geçirmez. Şenol Güneş hak edene formayı verir. Transferin nasıl yapıldığını başkanımız da daha önce açıkladı. Oynatmamak hocanın takdiri, buna bir şey diyemeyiz. Hazır görmüyordur ya da teknik, taktik anlamda mutlaka bir bildiği vardır. Pepe oynuyor, Negredo daha fazla süre almaya başladı. Böyle bir algıyla yıpratma kampanyası yapmaya, Şenol Güneş ile başkanın arasını açmaya çalışıyorlar. Daha önce de Ahmet Nur Çebi ile başkanın arasını açmak için bu tarz haberler yapılıyordu. Böyle bir şeyin olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama kimse anlamıyor. İki yıldır da şampiyon oluyoruz. Hocamızla çok iyi, sevgi ve saygıya dayanan ilişkimiz var."

"Beşiktaş parlayan bir yıldız"

Beşiktaş'ın kıskanıldığını savunan Metin Albayrak, "Üç sene önce ne olacağı belli olmayan bir takım vardı. Şimdi stadını yaptı, şampiyonluklar alıyor. Bayram tatili başladı ama taraftarlarımız stadı tamamen doldurdu. Beşiktaş parlayan bir yıldız, gelirleri yükseliyor, haliyle kıskanılacak. Bu durumdan etkilenmeyeceğiz. Ayaklarımız yere basacak, işimizi yapacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

Albayrak, milli takıma çağrılmayan Oğuzhan Özyakup ile ilgili olarak da "Lucescu çok beğendiğimiz ve herkesin takdir ettiği bir teknik adam. Tasarrufu bu yönde olmuş. Oğuzhan'ın nasıl bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. Bunlar futbolda olabilen durumlar. Oğuzhan çok çalışkan bir oyuncu, yeteneği de karakteri de var. Bunun altından kalkar." şeklinde yorum yaptı.