Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak: "Oyundan çok skor önemli"

\"Talisca iyi olduğu zamanlarda büyük katkı veriyor\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)



Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyundan çok skorun önemli olduğu haftalara doğru gidildiğini ifade eden Albayrak, \"Artık ikinci yarıda böyle maçlarda adrenalin daha yüksek. Herkes kazanmak istiyor, o yüzden oyundan çok skor önemli. İki maçta üst üste 6 puan aldık. Her galibiyet, takımın moralini yukarı çıkartıyor. Bugün de sahamızda 3 puan aldık, çok mutluyuz. Her gün yeni gelen arkadaşlarımız da var. Sakatlarımız düzeliyor, bugünkü 3 puan gayet anlamlı ve önemli. İlk maç olduğu için de çok daha anlamlı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz\" dedi.

\"TALISCA İYİ OLDUĞU ZAMANLARDA BÜYÜK KATKI VERİYOR\"

Attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Talisca ile ilgili değerlendirmede bulunan Albayrak, \"Transferlerle ilgili şunu söyleyeyim: Zamanı geldiği zaman açıklıyoruz. O yüzden şu anda maçla ilgili konuşsak daha iyi olacak. Bugün de gayet iyiydi. İyi olduğu zamanlarda bize zaten çok büyük katkı veriyor. Enerji katıyor ve takımı öne taşıyor. Hafif bir sakatlığı oldu. Hoca da onu önümüzdeki hafta oynanacak maçta riske atmamak için erken çıkardı. Çünkü, sıcakken oynamak istedi ama soğudukça olmadı. O yüzden Talisca çok önemli ve ikinci yarıya iyi başladı\" diye konuştu.

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- Albayrak\'ın açıklamaları