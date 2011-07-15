Beşiktaşlı yönetici Adalı istifa etti

T24 - Şike soruşturmasında tutuklanan Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Serdal Adalı avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bilindiği gibi, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şahsım ve kulübümle ilgili bazı iddialar gündeme getirilmiştir. Soruşturmanın gizliliğine rağmen, medyada “delil” adı altında yer alan, hiç bir şekilde aslı olmayan ifade ve telefon görüşmelerinin doğruymuş gibi gösterilmesinin, hiçbir vicdana sığmayacağını, insan haklarına ve evrensel hukuka son derece aykırı ve kaygı verici olduğunu kamuoyunun dikkatine sunmak isterim.



Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinin başında gelen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, spor kültürümüzde “Beşiktaşlılık duruşu” diye bilinen özellikleri, ortak değerlerimizi oluşturur. Beşiktaşlılar; “Beşiktaşlılık duruşuyla” bağdaşmayacak tek bir hareketimin veya düşüncemin asla olmadığını, hakkımdaki “iddialarla” ilgili olarak ileri sürülen ithamların gerçeği yansıtmadığını ve isnat edilen ifade ve konuşmaların gerçekte var olmadığını iyi bilmeliler.



Bulunduğum şartlarda takip edebildiğim kadarıyla, yapmadığım görüşmeler, asla içinde olmadığım diyaloglar, sanki gerçekmiş gibi medyada yer almaktadır. Tüm bu gerçek dışı haberleri görmenin derin üzüntüsüyle belirtiyorum ki, sözü edilen diyalogların içerisinde olmadım. Bundan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın, hiçbir Beşiktaşlı bu gerçek dışı haberler yüzünden başını eğmesin.



Soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle ve bu karara saygı duyarak, akla ve vicdana sığmayan bu gerçek dışı haberlerin yalan olduğunu gösterecek belge ve bilgileri sunamıyorum. Ancak, Yüce Yargı soruşturmadaki gizlilik kararını kaldırdığında, yani günü geldiğinde tek tek bu yalanlar ortaya çıkacak, bu yalanları yaratanlar ömür boyu bunun vebalini taşırken, Kulübüm ve şahsım bu süreci aklanarak ve daha da güçlenerek tamamlayacaktır.



Spor camiası, Kulüp yönetimimizle birlikte göreve başladığımız tarihten bu yana nasıl bir ciddiyet ve titizlik içinde çalıştığımızı bilmektedir. Bu güne kadar sadece Beşiktaş’ımızın başarısı için çalıştım ve bundan sonrada nerde ve hangi şartlarda olursam olayım öncelik Beşiktaş’ım olacaktır. Söz konusu gerçek dışı haberler bana, aileme, şerefime ve itibarıma zarar verdiği kadar, bulunduğum görevler ve temsil ettiğim büyük camia nedeniyle Beşiktaş’ıma da büyük zarar vermektedir. Tüm gelişmeler ışığında; tarihi boyunca her zaman duruşu ve değerleriyle Türk sporuna örnek teşkil etmiş Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün şahsım üzerinden yıpratılmasına engel olmak amacıyla, Asbaşkanlık ve Futbol Komitesi Başkanlığı görevlerimden istifa ediyorum.



Adaletin gerçekleri en kısa sürede ortaya çıkartacağına, Beşiktaş’ın ve şahsımın bu süreçten aklanarak çıkacağına ve alın terimizle aldığımız kupamızın şanlı zaferlerle dolu müzemize geri döneceğine inancım tamdır."



Şike soruşturmasında Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil toplam 31 kişi tutuklandı.





