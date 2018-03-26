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Spor

Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Real Madrid' kampanyası

Yıldız futbolcuya Madridli taraftarlardan büyük ilgi

26 Mart 2018 05:16

Bir Beşiktaş taraftarı, Portekiz Milli Takım idmanında Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş" tezahüratı yaparken, Real Madridliler de siyah-beyazlıların yıldızı Quaresma'yı gözüne kestirdi.

Q7, Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya attırdığı gollerle dikkat çekerken Real Madrid taraftarı onun için, "Ronaldo'nun dopingi Quaresma", "Quaresma'yı alın", "Quaresma come to Real Madrid" mesajları atmaya başladı.

Bu ilgi ve sevgi Beşiktaş yönetimini bir hayli keyiflendirdi. Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya attırdığı gollerle dikkat çeken Quaresma için Real Madrid taraftarının 'Bize gelsin' çağrısına Başkan Orman sıcak bakıyor.

Başkan Fikret Orman'ın konuyla ilgili olarak, "Futbolcularımız dünya arenasında değerimize, değer katıyor. Reklamımızı yapıyor. Quaresma'yı ve tabii beraberinde Beşiktaş'ı memnun edecek her teklife açığız" dediği öğrenildi.

Robinho engeline takılmıştı

Barcelona'da (2003) bir sezon oynadıktan sonra İspanya'ya veda eden Quaresma'yı, Real Madrid 2008'de almak istemiş ama Robinho engeline takılmıştı.

Beşiktaş'ın eski hocası Schuster'in Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Alman hoca ile kavga eden Robinho, Chelsea ile transfer görüşmelerinde yan çizince Real Madrid, Quaresma transferini geciktirmiş, Porto da Q7'yi Inter'e satmıştı.

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