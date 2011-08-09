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Beşiktaşlı voleybolcuya İETT otobüsünde kısa şort dayağı!

Beşiktaş kadın voleybol takımı alt yapı oyuncusu Nurcan İbrahimoğlu'nun İETT otobüsünde

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Beşiktaş kadın voleybol takımı alt yapı oyuncusu Nurcan İbrahimoğlu'nun İETT otobüsünde şort giydiği için dayak yediği iddia edildi.



19 yaşındaki Nurcan İbrahimoğlu, 28 Temmuz akşamı antrenmandan çıkarak Bahçeköy- 4. Levent otobüsüne bindi. Vatan'ın haberine göre, üzerinde basketbol sporcularının giydiği bir şort bulunan genç kız, bacaklarını önündeki boşluğa doğru uzattı. Erkek yolculardan biri İbrahimoğlu’nun yanından geçerken önce uzattığı ayaklarına vurdu, ardından da otobüste birçok boş yer varken genç kızın yanına oturdu.


'Çıplak bacaklarla oturamazsın'

Ayağına vuran adama kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyleyen İbrahimoğlu, aldığı cevap karşısında şok oldu. Genç kızdan özür dilemeyen adam “Bu otobüste çıplak bacaklarını uzatarak oturamazsın. Terbiyesiz” diye bağırdı.


Genç kızın dudağı patladı

Neye uğradığını şaşıran genç kız “Asıl terbiyesiz sizsiniz” dedi. Bu sözler üzerine iyice sinirlenen adam, genç kıza bir yumruk salladı. Dudağı patlayan İbrahimoğlu’nu saldırganın elinden yolcular aldı.


Karakolda ilgilenmediler

İbrahimoğlu olayın ertesi günü Ayazağa’daki polis merkezine gitti, ancak karakolda kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini iddia etti.

Ardından Şişli Adliyesi Adli Tabibliği’ne giden İbrahimoğlu, dudağındaki patlağa rağmen kendisine darp raporu verilmediğini iddia etti, genç kız, yaşadıklarına isyan etti.


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