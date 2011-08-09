Beşiktaşlı voleybolcuya İETT otobüsünde kısa şort dayağı!

T24

'Çıplak bacaklarla oturamazsın'

Genç kızın dudağı patladı

Karakolda ilgilenmediler





19 yaşındaki Nurcan İbrahimoğlu, 28 Temmuz akşamı antrenmandan çıkarak Bahçeköy- 4. Levent otobüsüne bindi. Vatan'ın haberine göre, üzerinde basketbol sporcularının giydiği bir şort bulunan genç kız, bacaklarını önündeki boşluğa doğru uzattı. Erkek yolculardan biri İbrahimoğlu’nun yanından geçerken önce uzattığı ayaklarına vurdu, ardından da otobüste birçok boş yer varken genç kızın yanına oturdu.Ayağına vuran adama kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyleyen İbrahimoğlu, aldığı cevap karşısında şok oldu. Genç kızdan özür dilemeyen adam “Bu otobüste çıplak bacaklarını uzatarak oturamazsın. Terbiyesiz” diye bağırdı.Neye uğradığını şaşıran genç kız “Asıl terbiyesiz sizsiniz” dedi. Bu sözler üzerine iyice sinirlenen adam, genç kıza bir yumruk salladı. Dudağı patlayan İbrahimoğlu’nu saldırganın elinden yolcular aldı.İbrahimoğlu olayın ertesi günü Ayazağa’daki polis merkezine gitti, ancak karakolda kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini iddia etti.Ardından Şişli Adliyesi Adli Tabibliği’ne giden İbrahimoğlu, dudağındaki patlağa rağmen kendisine darp raporu verilmediğini iddia etti, genç kız, yaşadıklarına isyan etti.