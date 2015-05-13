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Spor

Beşiktaşlı Veli Kavlak sezonu kapattı

Veli Kavlak, bir süredir Avusturya'nın Salzburg şehrinde tedavi görüyordu

13 Mayıs 2015 17:04

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese sürerken, Beşiktaş'a üzücü bir haber geldi. Siyah beyazlı takımın 22 Mart'ta Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ardından omuzunda meydana gelen sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Veli Kavlak, sezonu kapattı.

Türkiye'de gördüğü tedaviden istediği sonucu alamadığı için Avusturya'nın Salzburg şehrine giderek kişisel doktoruna muayene olan tecrübeli futbolcunun tam olarak iyileşmesinin ay sonunu bulacağı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonu mayıs ayı sonunda tamamlanacağı için Veli Kavlak sezonu kapatmış oldu.

Beşiktaş orta sahasının kilit isimleri arasında yer alan Veli, bu sezon oynadığı 35 maçta 2 gol kaydetti.

 

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