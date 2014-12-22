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Spor

Beşiktaşlı Veli, Fenerbahçe yolunda mı?

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Veli Kavlak için nabız yoklamaya başladı

22 Aralık 2014 15:23

Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Veli Kavlak'ın peşine düştüğü iddia edildi.

AMK'nin haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Veli Kavlak için nabız yoklamaya başladı.

Sarı-lacivertliler, yıllık 600 bin Euro ücret alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Hırslı ve çalışkanlığı ile kaptan Emre Belözoğlu’na benzeyen genç oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı ileri sürüldü.

 

Ozan Tufan ve Şener Özbayraklı da listede

 

Sarı-lacivertli yönetim ayrıca devre arasında Bursaspor’un genç yıldızı Ozan Tufan ile sağ bek Şener Özbayraklı için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın listesindeki Ozan Tufan’ın menajeri Ahmet Bulut ile görüşen başkan Aziz Yıldırım, bu transferin bitirilmesi yönünde yetki verdi. Bulut’un Bursaspor yönetimiyle temasa geçtiği bildirildi.

 

Takas formülü önerilecek

 

Kadroya gençleştirmek için kolları sıvayan yönetimin listesindeki oyuncular için takas formülü de gündemde. Ozan Tufan’ı rakiplerine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, bu transfer için kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyen Samuel Holmen’in bonservisi ve bir miktar da para önerecek. Gündemdeki diğer iki isim ise Gaziantepli Muhammed Demir ile Kasımpaşalı Adem Büyük.

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