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Spor

BEŞİKTAŞLI TOSUNCUK VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 21:44

-BEŞİKTAŞLI TOSUNCUK VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Beşiktaş'ın unutulmaz eski futbolcularından Vedii Tosuncuk, vefat etti.  Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, Tosuncuk'un vefat ettiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Beşiktaşımızın unutulmaz futbolcularından Vedii Tosuncuk'un, bugün hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1921 yılında doğan ve ismi Beşiktaşımız ile özdeşleşen kıymetli büyüğümüz Vedii Tosuncuk, kaldırıldığı hastanede ebediyete intikal etmiştir. Tosuncuk'a, Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağılığı dileriz.''   Açıklamada, Beşiktaş'ta kaptanlık da yaptığı belirtilen Tosuncuk'un, siyah-beyazlı kulübün tarihinde Hüsnü Savman'dan sonra gelen en büyük solbek oyuncusu olduğu, uzun yıllar ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluklarda önemli roller üstlendiği vurgulandı. Tosuncuk'un 10 kez (A) Milli Takım forması giydiği de kaydedildi.

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