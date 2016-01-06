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Spor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan: İkinci yarı daha iyi bir futbol izleteceğim

Tolgay Arslan, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, sakatlandığı dönemdeki ilk birkaç ayın çok zor geçtiğini kaydetti

06 Ocak 2016 22:27

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını, futbolseverlere eskisinden daha iyi bir futbol izleteceğini söyledi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyah-beyazlı ekipte futbolculardan Tolgay Arslan, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, sakatlandığı dönemdeki ilk birkaç ayın çok zor geçtiğini kaydetti.

Beşiktaşlı futbolcu, 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını aktararak, "Şu an burada olmak benim için çok önemli bir duygu. Kendime çok güveniyorum. Herkese daha iyi bir Tolgay izleteceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine oranla daha genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"İkinci yarı bizim için daha zor olacak. Derbileri deplasmanda oynayacağız. Şu ana kadar iyi gittik. İnşallah böyle devam eder ve sezon sonu şampiyon oluruz."

Tolgay Arslan, saha dışında çok sakin bir insan olduğunu, ancak sahaya çıktığında değiştiğini anlatarak, "Sert oynamayı seviyorum. Rakip kim olursa olsun fark etmez. Benim için en önemlisi maçı kazanmak. Gol atmam ya da asist yapmam hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

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