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Spor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan: "Konuşursam bana da ceza gelir !.."

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, "Konuşursam bana da ceza gelir" yanıtını verdi

25 Nisan 2018 19:57

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, \"Konuşursam bana da ceza gelir\" yanıtını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Açıklama sonrası Beşiktaş\'ın Nevzat Demir Tesisleri\'nde bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup kararla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermezken, Tolgay, \"Konuşursam bana da ceza gelir\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tolgay\'ın kısa yorumu
- Detaylar

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