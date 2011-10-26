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Spor

Beşiktaşlı taraftarlardan Van'a yardım İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 21:05

-Beşiktaşlı taraftarlardan Van'a yardım İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe ile yarın oynanacak derbi karşılaşmasında giyecekleri atkı ve bereleri Van'daki depremzedelere gönderecek.  Çarşı grubunun yaptığı organizasyonla maç sonrasında toplanacak atkı ve bereler, Beşiktaş Belediyesi'nin tahsis edeceği araçla Van'a götürülecek.  Çarşı grubundan yapılan açıklamada, organizasyonla ilgili şu bilgiler verildi: ''30.000 Beşiktaşlı, 30.000 atkı... Deprem felaketi sonrası soğuktan üşüyen yüreklere, merhametle ısıttığımız atkılarımızı yollayacağız. Önce maç boyunca atkılarımız ellerimizde kartallarımızı destekleyeceğiz. Sonra, enkaz altındakilere dualarımızla, enkazın üzerinde kalanlara, Van'a yollayacağız atkılarımızı. İlmek ilmek emek var. Sevgi hep sıcak tutar. Siyahımızda keder, beyazda umutlar var.''

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