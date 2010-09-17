-BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BİLET İZDİHAMI İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Eylül Pazar günü yapılacak sezonun ilk derbisinde konuk Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan biletler satışa çıkarıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçta siyah-beyazlı taraftarlara Migros kale arkası tribünde ayrılan 2 bin 512 bilet, bu sabah BJK İnönü Stadı'ndaki bilet gişesinden satışa sunuldu. Biletlere büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, 66 liralık biletlerden, kimlik fotokopileri ve telefon numaralarını vererek, kişi başı birer adet alabildi. Siyah-beyazlı taraftarlar gişe önünde gece yarısından itibaren sıraya girmeye başlarken, sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Bilet satışı sırasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, bazı taraftarlar ezilme tehlikesi geçirdi. Emniyet güçleri, düzgün bir şekilde sıra oluşumu için taraftarlara zaman zaman müdahale etti. Öte yandan, bazı taraftarların, dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya ile oynanan karşılaşmanın ardından battaniyelerini alıp gişe önünde uyudukları öğrenildi.