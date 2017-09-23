Beşiktaşlı taraftarlar stada ulaştı

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadı\'na geldi.

Vodafone Park\'ın yeni açık tribünlerinin arkasında toplanarak otobüslerle Kadıköy\'e doğru yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında stada ulaştı. Tezahüratlarla takımlarına destek olan Siyah-beyazlı taraftarların, polis kontrolünde otobüsten indirilerek stada girişi sağlanıyor.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların otobüslerle stada gelişi

- Otobüsten inmeleri

- Güvenlik önlemleri

- Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların atışması

- Genel detaylar

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - MUSTAFA AKIN - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)