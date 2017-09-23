T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı taraftarlar stada ulaştı

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadı'na geldi

23 Eylül 2017 20:03

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadı\'na geldi.
Vodafone Park\'ın yeni açık tribünlerinin arkasında toplanarak otobüslerle Kadıköy\'e doğru yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında stada ulaştı. Tezahüratlarla takımlarına destek olan Siyah-beyazlı taraftarların, polis kontrolünde otobüsten indirilerek stada girişi sağlanıyor.
Bu arada Beşiktaşlı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların otobüslerle stada gelişi
- Otobüsten inmeleri
- Güvenlik önlemleri
- Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların atışması
- Genel detaylar

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - MUSTAFA AKIN - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşlıFenerbahçeStadıVodafone ParkKadıköySiyahbeyazlıTezahüratlarlaBuFenerbahçeliGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TaraftarlarınOtobüstenGüvenlikGenelKAMERA HAKAN TARHANMUSTAFA AKINDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24