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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar Porto galibiyetini kutladı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı

14 Eylül 2017 03:48

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto\'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul\'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı.
Portekiz\'in Porto kentindeki Dragao Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş\'ta takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Beşiktaşlılar takımları lehine tezahüratlar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca meşalelerle görsel bir şölen sundu.

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Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)

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