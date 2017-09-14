Beşiktaşlı taraftarlar Porto galibiyetini kutladı

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto\'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul\'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı.

Portekiz\'in Porto kentindeki Dragao Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş\'ta takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Beşiktaşlılar takımları lehine tezahüratlar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca meşalelerle görsel bir şölen sundu.

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Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)