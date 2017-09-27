Beşiktaşlı taraftarlar Leipzig galibiyetini coşkuyla kutladı

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 2\'nci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı galibiyeti coşkuyla kutladı.
Vodafone Park\'ta oynanan Beşiktaş - RB Leipzig karşılaşması Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı Çarşı\'da bulunan kartal heykelinin önünde toplandı. Taraftarlar meşaleler yakarak marşlar eşliğinde galibiyeti coşkuyla kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Beşiktaş meydanı
-Toplanan taraftarlar
-Taraftarın meşale yakması
-Slogan atmaları
-Genel ve detaylar
Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)