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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar Leipzig galibiyetini coşkuyla kutladı

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 2'nci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti

27 Eylül 2017 03:52

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 2\'nci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı galibiyeti coşkuyla kutladı.
Vodafone Park\'ta oynanan Beşiktaş - RB Leipzig karşılaşması Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı Çarşı\'da bulunan kartal heykelinin önünde toplandı. Taraftarlar meşaleler yakarak marşlar eşliğinde galibiyeti coşkuyla kutladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Beşiktaş meydanı
-Toplanan taraftarlar
-Taraftarın meşale yakması
-Slogan atmaları
-Genel ve detaylar

Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)

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