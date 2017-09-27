BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR GALİBİYETİ COŞKUYLA KUTLADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı galibiyeti coşkuyla kutladı.
Vodafone Park\'ta oynan Beşiktaş-RB Leipzig karşılaşması Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı Çarşı\'da bulunan kartal heykelinin önünde toplandı. Taraftarlar meşaleler yakarak marşlar eşliğinde galibiyeti coşkuyla kutladı.
Görüntü dökümü:
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-Beşiktaş meydanı
-Toplanan taraftarlar
-Taraftarın meşale yakması
-Slogan atmaları
-Genel ve detaylar