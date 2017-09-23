Beşiktaşlı taraftarlar derbi maç için toplanmaya başladı

Vodafone Park\'ın yeni açık tribünlerinin arkasında çok sayıda otobüs, Beşiktaşlı taraftarları Kadıköy\'e götürmek için bekliyor.

Arama noktalarından geçen bazı taraftarlar sabırsızlıkla maç saatini beklerken, güvenlik görevlileri passolig kontrolü ve üst araması yaparak taraftarları iç bölgeye alıyor. Tezahüratlarla tüm taraftarların toplanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi için 16.00 gibi Ülker Stadı\'na hareket edecekler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-taraftarların toplanması

-passolig kontrolü ve üst aramalar

-tezahüratlar

-Polislerin detayı

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

