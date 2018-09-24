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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy'e hareket etti

24 Eylül 2018 20:27

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig 6\'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy\'e hareket etti.
Ülker Stadyumu\'nda bu akşam saat 21.00\'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park\'ta buluştu. Bilet kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan siyah beyazlı taraftarlar, saat 17.20\'de Kadıköy\'e doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan detaylar
- Taraftarların otobüslerle yola çıkmaları
- Genel detaylar

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