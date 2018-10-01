Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını izledikten sonra memleketleri Gediz\'e dönerken Bozüyük\'te yemek yemeye gittikleri sırada Bursasporlu taraftarların saldırısına uğrayan Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyeleri Şerafettin Baş, Halil İbrahim Işık ve Mustafa Çalışkan dehşet anlarını anlattı.

Olaydan yaralı olarak kurtulan taraftarlardan Şerafettin Baş yaşananları Bursaspor camiasına mal etmediklerini söyledi. Yemek yemeye gittikleri sırada Bursasporlu taraftarlarla karşılaştıklarını belirten Baş, \"İçeri önden girdim, arkadan gelen arkadaşlarıma sataşmalar oldu. Ardından arbede yaşandı ve kendimi bir anda olayların içinde buldum. Etrafımızı birçok Bursasporlu taraftar sardı. Yaklaşık 100 kişi vardı. Ancak bunların yanı sıra bizleri korumaya çalışanlar da oldu. Biz bu olayı Bursaspor camiasına hiçbir şekilde mal etmiyoruz. Bunlar kendisini bilmeyen insanların yaptığı hareketlerdir. Bundan sonra kurumumuz ve emniyetle birlikte ortak hareket ederek hukuki bir süreç başlattık. Dileğimiz bundan sonra böyle olayların yaşanmaması olacaktır. Ben her iki tarafa geçmiş olsun diyorum, inşallah böyle bir olay tekrar etmez\" dedi.

Gediz Beşiktaşlılar Derneği Saymanı Mustafa Çalışkan, olayın yaşandığı akşam kapıda kimsenin kendilerini uyarmadığını söyledi. Çalışkan, \"Yaklaşık 50 kişi civarı bir grup üzerimizde sadece Beşiktaş forması var diye bize saldırdı. Bu kişiler tarafından darp edile edile kapıya kadar geldik. Bu esnada içerden de başka bir grup geldi. Kamera görüntülerinde de olduğu gibi biz o kapının önünde en az 100 kişinin darbına maruz kaldık\" diye konuştu.

Gediz Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Işık ise saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tek tek ceza almasını istedi. Işık, \"Biz hiçbir zaman Beşiktaşlı duruşumuzu bozmayacağız. Bu kişilerle sadece hukuki yoldan haklarımızı arayarak mücadele edeceğiz. Beşiktaş taraftarının sağduyulu olup ve bize destek vermesini istiyoruz. Arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Sayın Fikret Orman ve camiamıza teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan Bursasporlu taraftarların kimliklerinin belirlenmesi için tesislerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin kaydını aldı. Ekipler, saldırganların tespiti için Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne görüntüleri gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şerafettin Baş\'ın konuşması.

- Salih Işık\'ın konuşması.

- Mustafa Çalışkan\'ın konuşması.

(FOTOĞRAFLI)