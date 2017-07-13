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Spor

Beşiktaşlı taraftardan Diego Costa'nın evinin önüne yazılama!

Brezilya asıllı İspanyol golcüyü renklerine bağlamak için çalışan siyah-beyazlı taraftarlar, çalışmalara devam ediyor

13 Temmuz 2017 15:49

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, forvet transferinde hala somut bir adım atamadı. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa'nın Beşiktaş'a gelmesini isteyen bir taraftar, futbolcunun Londra'daki evinin önüne "Come To Beşiktaş" yazdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, bir süredir adeta transfer komitesi gibi çalışarak kulüplerine getirmeye çalıştığı 28 yaşındaki golcü için girişimlerini sürdürüyor. Chelsea forması giyen futbolcunun Instagram hesabına 3 milyondan fazla "Come To Beşiktaş" yorumu göndererek rekor kıran Beşiktaş taraftarları, oyuncunun evinin önüne de yazılama yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da ilgiyi doğrularken, Costa'nın olası bir Atletico Madrid transferi gerçekleştirmesi halinde kulübün transfer yasağı nedeniyle kiralanması söz konusu olacak.

 

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