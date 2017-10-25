Beşiktaşlı Talisca ve Tosic ifade verdi

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve geçen sezon takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçta rakip oyuncu Volkan Demirel'e 'orta parmağını' gösteren Anderson Talisca ve aynı maçta kırmızı kart görmesinin ardından başka birisinin akreditasyon kartını kullanarak maçı izleyen Dusko Tosic, Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Talisca ve Volkan, maçın ardından da soyunma odası koridorlarında tartışma yaşamış ve olayların basına sızması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki futbolcu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.