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Spor

Beşiktaşlı Talisca: Benfica beni küçük gördü; başkana ve menajerine bir mesajım var...

"Bu bir intikam değildi, gurur hamlesiydi"

14 Eylül 2016 03:38

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle Benfica deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Talisca, "Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var, doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider" dedi.

Beşiktaş adına maçın kırılma anı; Talisca'nın 58. dakikada Benfica ceza sahası içerisinde yerde kalması ve hakem Milorad Mazic'in devam kararı vermesi olmuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Talisca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu bir intikam değildi, gurur hamlesiydi. Kulüpten beni para için ayrıldığım yönünde eleştirdiler ama, bunlar yalan"

"Para için ayrılmadım"

"Para için ayrılmadım. Tatilden önce takımda kalmayacağımı biliyordum. Sebebi nedir bilmiyorum, ben de bilmek istiyorum"

"Benfica beni küçük gördü"

"Benfica beni küçük gördü. Başkana ve yardımcısına bir mesajım var, doğru düzgün çalışırsanız, işler yolunda gider"

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BeşiktaşBenficaTalisca

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