Beşiktaşlı Sosa'nın adalesinde 1. derece yırtık; Brugge maçında yok

Sivasspor maçında sakatlanan ve adalesinde 1. derece yırtık tespit edilen Jose Sosa, Brugge ve ligdeki Erciyes maçlarında oynamayacak. Arjantinli'nin Fenerbahçe derbisine yetişmesi de şüpheli.

Beşiktaş'ın, spor toto süper lig'de Medicana Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta sakatlanan Jose Sosa'nın arka adalesinde 1. derece yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sosa'nın, Fulya Acıbadem Sports Sporcu Sağlığı Merkezi'nde çekilen MR'ında sol arka adalesinde 1. derece yırtık saptandı.

Tedavisine başlanan Arjantinli futbolcu, Club Brugge ile perşembe günü deplasmanda yapılacak Avrupa Ligi maçında ve Süper Lig'de pazar günü oynanacak SAİ. Erciyesspor karşılaşmasında kesinlikle forma giyemeyek. Sosa'nın Fenerbahçe derbisinde ise oynamasının şüpheli olduğu öğrenildi.