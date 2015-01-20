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Spor

Beşiktaşlı Sivok kampı terk etti

Beşiktaş'ın Çek stoperi Tomas Sivok, kulüp doktoruna kızdığı için kampı terk etti

20 Ocak 2015 22:40

Beşiktaş'ın Çek stoperi Tomas Sivok, Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık'a kızdığı için kampı terk etti.

Beşiktaş Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık'ın teknik ekibe "Herhangi bir sakatlığı yok" raporu vermesine sinirlenen Tomas Sivok, "O zaman ayağımdaki bu elektriklenme neden?" diye isyan etti. Çek Cumhuriyeti'ne giderek kendi doktoruna tedavi olmak isteyen Sivok, kamptan ayrıldı

Habertürk’te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi ise sezon sonu serbest kalacak oyuncu için PAOK'tan 500 bin euroluk teklif aldı. Kartal, bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Ancak Sivok'un aklında bonservisini almak var. 

 

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