-BEŞİKTAŞLI SİMAO'NUN ACI GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Simoa Sabrosa'nın babası Manuel Pereira Da Silva Sabrosa'nın vefat ettiği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüp, Simao'nun babasının vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, ''Oyuncumuzun babası Manuel Pereira Da Silva Sabrosa'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Manuel Pereira Da Silva Sabrosa'ya Tanrı'dan rahmet, futbolcumuza, ailesine, sevenlerine, kulübümüze ve Beşiktaş Camiası'na başsağlığı dileriz. Toprağı bol olsun'' denildi.