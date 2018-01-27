Beşiktaşlı Sedat Balıkesirspor'da parlıyor

İSTANBUL,(DHA)

TFF 1\'inci Ligi\'nde Süper Lig hedefiyle mücadele eden Balıkesirspor Baltok\'ta Sedat Şahintürk\'ün performansı hem Balıkesirspor\'u hem de Beşiktaş\'ı mutlu ediyor.

Balıkesirspor\'un sezon başında Beşiktaş\'tan 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat, 15 lig maçında 6 gol attı ve 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Oynadığı 15 maçın 6\'sına ilk 11\'de başlayan Şahintürk, Ziraat Türkiye Kupası\'nda da 1 maçta görev aldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Sedat, 1 gole de imzasını attı.

Ayrıca gösterdiği performansla gelecek yıl hazır bir şekilde Beşiktaş forması giymeye hazırlanan sol kanat oyuncusunun, Beşiktaş ile Mayıs 2020\'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.