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Spor

Beşiktaşlı Sedat Balıkesirspor'da parlıyor

İSTANBUL,(DHA) TFF 1'inci Ligi'nde Süper Lig hedefiyle mücadele eden Balıkesirspor Baltok'ta Sedat Şahintürk'ün performansı hem Balıkesirspor'u hem de Beşiktaş'ı mutlu ediyor

27 Ocak 2018 12:49

İSTANBUL,(DHA)

TFF 1\'inci Ligi\'nde Süper Lig hedefiyle mücadele eden Balıkesirspor Baltok\'ta Sedat Şahintürk\'ün performansı hem Balıkesirspor\'u hem de Beşiktaş\'ı mutlu ediyor. 
Balıkesirspor\'un sezon başında Beşiktaş\'tan 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat, 15 lig maçında 6 gol attı ve 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Oynadığı 15 maçın 6\'sına ilk 11\'de başlayan Şahintürk, Ziraat Türkiye Kupası\'nda da 1 maçta görev aldı. 
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Sedat, 1 gole de imzasını attı.
Ayrıca gösterdiği performansla gelecek yıl hazır bir şekilde Beşiktaş forması giymeye hazırlanan sol kanat oyuncusunun, Beşiktaş ile Mayıs 2020\'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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