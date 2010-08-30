-BEŞİKTAŞLI QUARESMA'YA MİLLİ DAVET İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın Portekiz Milli Takımı'na çağrıldığı duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş'taki performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz tarafından milli takıma davet edildi. Quaresma, (H) Grubu'nda yer alan Portekiz'in EURO 2012 elemelerinde karşılaşacağı Kıbrıs Rum Kesimi ve Norveç maçları için kampa katılacak'' ifadeleri kullanıldı.