-Beşiktaşlı Quaresma Portekiz'de soyuldu MADRİD (A.A) - 13.01.2012 - Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de silahlı bir grup tarafından soyuldu. Portekiz'in ''Correo de la Manana'' gazetesinin bugün verdiği haberde, Quaresma'nın başkent Lizbon'un yakınlarındaki Chelas adlı bir yerleşim yerinde arkadaşını ziyaret ettiği sırada soyulduğu bildirildi. Verilen bilgilerde, gece yarısı arkadaşının evinin önüne Audi R8 marka arabasıyla gelen Quaresma'nın, arabada arkadaşıyla sohbet ettiği sırada, maskeli 3 kişinin saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırganların, Quaresma'nın başına silah dayadığı, üzerindeki tüm değerli eşyaları ve paraları istediği yazılırken, Portekizli futbolu ile arkadaşının büyük panik yaşadıkları ileri sürüldü. Mücevher, yüzük, saat ile yaklaşık 8 bin avro nakit parası alınan Quaresma'nın toplam kaybının 44 bin avroyu bulduğu iddia edildi. Beşiktaşlı futbolcunun olaydan hemen sonrasında Chelas polis karakoluna giderek, olanları anlattığı ve suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.