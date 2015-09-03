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Beşiktaşlı Quaresma da o fotoğrafa kayıtsız kalmadı: Savaştan kaçan çocuklar, bizim de çocuklarımız

'O çocuklar daha iyi bir dünya hakkına sahipler. Bu sorunu çözmek bizim elimizde'

03 Eylül 2015 22:09

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan mülteci faciasındaki bir kare dünyayı ayağa kaldırdı Mülteci sorununa Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da kayıtsız kalmadı. Portekiz Milli Takım kampında bulunan Quaresma kişisel blog sayfasından mültecilere kucak açılması konusunda duygusal bir paylaşım yaptı. Özellikle Avrupa'yı mülteci sorununa kayıtsız kalmamaya çağıran Quaresma, çocuk ölümlerinin de önüne geçilmesi için tedbirler alınmasını istedi.

İşte Quaresma'nın o mesajı:

“Dostum, ülkeni terk etmek zorunda kalmışsın, gizleniyorsun, savaştan ve açlıktan kaçıyorsun ve çocuğunun kollarının arasında olduğunu hayal et.  Dünyada seni kabul edecek bir yer bulmak için umutsuzca kaçıyorsun. Çocuğuna hak ettiği güzel hayatı sunmak için baştan başlamak istiyorsun.

Şimdi hayalini sonlandır ve Avrupa'da ne olduğu gerçeğini gör. Savaştan kaçan çocuklar, aynı zamanda bizim de çocuklarımız. Onlar da bir gelecek ve daha iyi bir dünya hakkına sahipler. Bu sorunu çözmek bizim elimizde. Bunu önlemek için kayıtsız kalamayız.”

 

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