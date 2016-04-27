Beşiktaşlı Olcay ve Tolgay antrenmanda tartıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Isınma esnasında sona kalan futbolcunun çiftetelli oynama cezası aldığı ve renkli görüntülerin yaşandığı idmanda, tek pasa dayalı çalışma esnasında Tolgay Arslan ve Olcay Şahan arasında tartışma çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bir pozisyon sonrası tartışan iki futbolcu kafa kafaya geldikten sonra sinirine daha fazla hakim olamayan Tolgay Arslan, Olcay Şahan'ı kafa atmayla karışık ittirdi. Olcay ise bu harekete karşılık vermedi. Hemen ardından yine Olcay'a çok sert giren ve futbol tabiri ile ayaklarını yerden kesen Tolgay'ın bu hareketlerine saha içinde tepkisiz kalan Olcay Şahan bir anlamda olayların daha da fazla büyümesine engel oldu.

Tolgay'ın sinirli hareketlerinden daha sonra Gomez de nasibini aldı. İkili mücadelede ayağına darbe alan Alman futbolcu, takım arkadaşına bu hareketinden ötürü tepki gösterdi.Oldukça neşeli bir şekilde başlayan idman bu gerginliklerin ardından fazlasıyla sessiz bir şekilde devam etti. Antrenmanın geri kalan bölümünde Olcay Şahan ve Tolgay Arslan birbirlerine karşı tepkide bulunmadılar. Saha dışında da çok iyi arkadaş olan bu iki futbolcunun yaşadığı gerginliğin, son haftaların verdiği stresten kaynaklanan ani bir patlama olduğu görüldü.

Oğuzhan yarıda bıraktı



Sol üst arka adalesindeki ödemi henüz geçmeyen Atiba bir gün daha dinlendirilirken, antrenmanın son bölümünde ayağı burkulan Oğuzhan tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Oğuzhan'ın durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

"İtibar etmeyin"



Yaşanan bu gelişmenin ardından Tolgay Arslan resmi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Arslan'ın açıklaması şöyle:



"Bugün bazı internet sitelerinde teknik direktörümüz Şenol Güneş ile tartıştığım, hatta kavga ettiğim şeklinde haberler çıkmıştır. Kesinlikle hocamızla aramada böyle birşey yaşanmamıştır. Kaldı ki hayatımda asla haklı ya da haksız ne büyüklerime ne de küçüklerime asla saygısızca bir hareket yapmadım, yapmayacağım... Şampiyonluğa doğru emin adımlarla gittiğimiz bu dönemde lütfen bu tür yalan ve hayal ürünü haberlere itibar etmeyiniz"