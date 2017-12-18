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Spor

Beşiktaşlı Negredo: "Cenk çok büyük bir oyuncu"

"Hocamızın kararını zorlaştırmak, kulübün faydasına" Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan Alvaro Negredo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu

18 Aralık 2017 01:35

\"Hocamızın kararını zorlaştırmak, kulübün faydasına\"

Beşiktaş\'ın Osmanlıspor\'u 5-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan Alvaro Negredo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, \"Hem galibiyetten hem de oyundan dolayı çok mutluyum. Çok iyi çalıştık ve haklı bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ligde çok büyük bir mücadeleye tanık oluyoruz. Bu herhalde sonuna kadar böyle devam edecek ama biz diğer takımları düşünemeyiz. Kendi durumumuzu düşünmekle yükümlüyüz. Kazanarak devam etmek istiyoruz\" dedi.
Takım arkadaşlarıyla aralarında sağlıklı bir rekabet ortamı olduğunu vurgulayan Negredo, \"Aramızda sağlıklı bir rekabet ortamı var. Cenk fırsat bulduğu maçları çok iyi değerlendirdi. Çok büyük bir oyuncu, ben de elimden geleni yapmak istiyorum. İkimizin de aktif olması, iyi olması Beşiktaş\'ın kazanması anlamına geliyor. Hocanın kararını zorlaştırmak her zaman kulübün faydasına\" diye konuştu.
Son olarak Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan golcü oyuncu, \"Grup aşamasında gösterdiğimiz performansla burayı hak ettik. Bu aşamadan sonra gelecek her takım zor olacaktı. Bayern de çok zor bir takım. Buraya nasıl geldiysek aynı şekilde mücadele edip bu zorluğu da geçmek istiyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Alvaro Negredo\'nun açıklamaları

HABER: Sercan SAPANATAN - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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