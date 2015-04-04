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Spor

Beşiktaşlı Necip'ten takdir toplayan hareket: Artık Fenerbahçeliyim

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı fair-play hareketiyle futbolseverlerin beğenisini topladı

04 Nisan 2015 16:46

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisi öncesinde, siyah-beyazlı oyuncu Necip Uysal'ın, minik Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı diyalog takdir topladı.  

Radikal’de yer alan habere göre, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi seremonide Necip Uysal'ın önünde duran çocuk, "Ben sana düştüm ama Fenerbahçeliyim. Artık Beşiktaşlı mı oldum?" diye sordu. Siyah-beyazlı oyuncu ise "Hayır, üzülme. Sen hala Fenerbahçelisin. Benim elimi tuttun diye artık ben Fenerliyim" cevabını verdi.   

Bu diyalog BJK TV'de yayınlanırken, futbolseverler Beşiktaşlı futbolcuya sergilediği fair-play örneğinden dolayı övgüler yağdırdı.   

 

‘Maçı kaybettiniz ama sen kazandın’

 

Minik Fenerbahçe taraftarının babası, Necip Uysal'a yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Oğlum Necip. Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim ve iyi bir taraftarım. Beşiktaş maçında 6.5 yaşındaki 2 oğlum seremonide sahaya çıktılar. Oğlum ile girdiğin bu diyalogu hiç unutmayacağım. Eşim ile birlikte maç boyunca senin başarılı olmanı istedik. Kaybettiniz ama sen kazandın."

 

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