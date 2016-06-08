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Spor

Beşiktaşlı Mario Gomez eşyalarını satışa çıkardı

Gomez’in eşyalarını satması kalmayacağına dair iddiaları gündeme getirdi

08 Haziran 2016 15:48

Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez’in İstanbul’da oturduğu evdeki eşyalarını satışa çıkardığı kaydedildi.

Beşiktaş’ın şampiyonluğuna attığı gollerle büyük katkı sağlayan, ancak yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Mario Gomez’in eşyalarını satması kalmayacağına dair iddiaları gündeme getirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası için Fransa’da bulunan futbolcunun konuyla ilgili bir kişiyi görevlendirdiği öğrenildi. Fiorentina’dan kiralanan Gomez, opsiyonu kullanmadığı için Beşiktaş yönetimiyle ilgili olan durumu karmaşık bir hal almıştı.

 

Kerim Frei’de eşyalarını satışa çıkardı

 

Mario Gomez’in yanı sıra Beşiktaş’ın bir diğer oyuncusu Kerim Frei’ın de oturduğu evin eşyalarını satışa çıkardığı kaydedildi. 2018 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Frei’nin Almanya’da bir takıma gidebileceği iddia edildi.

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