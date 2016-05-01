Beşiktaşlı Mario Gomez: Artık penaltı atmayacağım, takımı riske atmak istemiyorum

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta bir gol atan; ancak bir de penaltı vuruşundan yararlanmayan Mario Gomez "Galiba son olacak; çünkü takımı riske atmak istemiyorum. Burada önemli olan takımın başarısı" dedi.

Bu sezonki 24. golünü atan Alman santrafor Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetten sonra, ''Bugünkü maça çok iyi, çok yoğun ve yüksek bir motivasyonla başladık. Golleri bulduk. Savunmada hata yapmadık. Kayserispor'un tüm maç boyunca bulduğu 1 veya 2 pozisyon var. Bu akşam mutlu olmalıyız. Her anlamda güzel bir akşam oldu" dedi.

Kaçırdığı penaltıyla ilgili de konuşan Alman yıldız, "Galiba son olacak; çünkü takımı riske atmak istemiyorum. Burada önemli olan takımın başarısı. Gereksiz bir şekilde gereğinden fazla sert vurdum ve penaltı kaçtı" itirafında bulundu.

Kariyerinde en çok golü hangi takımda attığı sorusunu da yanıtlayan Gomez, "En çok golü Bayern'de attım. Orada 4 sene boyuna oynadım. Buradaki oynadığım dakika ve gol sayısını dikkate aldığımızda iyi bir istatistik var. Bu goller önemli ve iyi bir hedef için atılıyor. Bunlar çok güzel goller. Bu maçı da domine ettik ve maçı kazandık." diye konuştu.