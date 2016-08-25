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Spor

Beşiktaşlı Marcelo'nun oğlu tribünden düştü

Marcelo, olaya rağmen ikinci yarıya çıktı

25 Ağustos 2016 12:52

Annesi ile birlikte babasını izlemek için Alanya maçına gelen Marcelo'nun 5 yaşındaki oğlu Diogo tribünden düştü. Oğlunu kanlar içinde gören ve şok geçiren Marcelo bayılmanın eşiğine geldi. Kulüp doktoru Çetinkaya, kalçasından yaralanan Diogo’ya 5 dikiş attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alanyaspor’u farklı geçerek yeni sezona kaldığı yerden devam eden Beşiktaş’ta bu maçın devre arasında üzücü bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Babasını izlemek için annesi ile birlikte stada giden küçük Diogo, tribünden düşüp kalçasından yaralandı. 5 yaşındaki çocuk kulüp doktorunun müdahale etmesi için soyunma odasına götürülürken Marcelo, oğlunun kanlar içinde görünce bayılma noktasına geldi. Kendini kaybeden Brezilyalı savunmacının yere düşmemesi için yakınında bulunan takım arkadaşları oyuncunun kolundan tuttu.

Olaya rağmen ikinci yarıya çıktı

Doktor Sarper Çetinkaya yaptığı ilk müdahalede minik çocuğa dikiş atılması kararını verdi. İğne ile Diogo’nun kalça bölgesi uyuşturuldu ancak çocuğun ağlamasının devam etmesi üzerine bu kez Quaresma, Adriano ve babası Marcelo devreye girdi. Üç oyuncu adeta Çetinkaya’nın yardımcısı gibi hareket edip Diogo’yu sakinleştirdi ve 5 dikiş atılmasını sağladılar. İşlem bittikten sonra küçük Marcelo annesine teslim edildi baba Marcelo da maça döndü. Oğlunun bu durumuna karşın ikinci yarıya çıkan Marcelo’nun hatasız ve soğukkanlı bir oyun sergilemesi takdir edildi.

 

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