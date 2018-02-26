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Spor

Beşiktaşlı kaleci Fabri: "Ligi sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum"

İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın file bekçisi Fabricio Ramirez, Fenerbahçe derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşacaktık ancak şimdi ligi sonuna kadar götürecek durumdayız" de

26 Şubat 2018 00:24

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın file bekçisi Fabricio Ramirez, Fenerbahçe derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, \"Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşacaktık ancak şimdi ligi sonuna kadar götürecek durumdayız\" dedi.
Karşılaşma sonrası yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulunan Fabri, derbiyi şöyle değerlendirdi;
\"İlk yarı oyunu domine etmek istedik, önde baskı yaptık ama buna rağmen ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Soyunma odasında da aynı baskıyı kurmaya devam etmek istediğimizi konuştuk ve galibiyete uzandık.\"
Fenerbahçe\'yi yenerek şampiyonluk yarışı içinde olduklarını dile getiren Fabri, \"Kesinlikle kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık. Fenerbahçe önünde kazanmak puan ve ikili averaj açısından çok önemliydi. Bu galibiyet sonucunda ligi sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

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