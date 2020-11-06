Beşiktaşlı Josef De Souza'nın cezası 1 maça indi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza'nın 2 maçlık cezasını 1'e indirdiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi.

Kurulun açıklaması şöyle:



"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin futbolcusu Josef De Souza Dias ile ilgili PFDK'nın 29.10.2020 tarihli E.2020-2021/222 - K.2020-2021/282 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.11.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Vekili Av. Koray Akalp'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin futbolcusu Josef De Souza Dias'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; olayın oluş şekli, Tahkim Kurulu'nun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."