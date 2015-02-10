Beşiktaşlı İsmailKöybaşı 1 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaşlı futbolcu İsmail Köybaşı'nın, sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği ve sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı takımın doktoru Ertuğrul Karanlık kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, MR sonucunda tespit edilen sakatlığın ardından İsmail'e atroskopi yapılacağını belirterek, "Önemli bir sakatlık değil. Bir ay içinde sahalara dönecektir" ifadesini kullandı.

Arka adalesinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi yapılan yeni transfer Daniel Opare'nin iki gün içinde takıma döneceğini tahmin ettiğini kaydeden Karanlık, yüzüne yapılan ameliyatın ardından iki haftadır takımla çalışan Mustafa Pektemek'in, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı oynayabilecek duruma geldiğini bildirdi.

Sağ dizine aldığı darbeden dolayı ödemi bulunan Gökhan Töre'nin ve sağ dizinde sorun yaşayan kaleci Tolga Zengin 'in, hafta sonu Spor Toto Süper Lig 'de Bursaspor ile yapılacak maçta hazır olacaklarını ifade eden Karanlık, topuğunda sıkıntısı olan Cenk Tosun'u ise tedavisinin ardından takımın seviyesine çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Ertuğrul Karanlık, Sivok'un sakatlığının geçtiğini aktararak, sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen yeni transfer Milosevic'in takıma dönüşüyle ilgili süre veremediklerini kaydetti.