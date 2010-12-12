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Spor

BEŞİKTAŞLI HOLOSKO AMELİYAT EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 16:17

-BEŞİKTAŞLI HOLOSKO AMELİYAT EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Eskişehirspor maçından sonra sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Beşiktaş'ın Slovak futbolcusu Filip Holosko, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Holosko'nun ameliyatını kulüp doktoru ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Şenol Akman yaptı. Operasyon sonrası açıklama yapan Akman, ''Holosko'ya tarak kemiğindeki kırık nedeniyle kapalı osteosentez yapıldı. Aynı zamanda 13 ay önce bacak kemiklerinden birinde oluşan kırık nedeniyle uygulanan plak vida da bu operasyonda çıkartıldı'' dedi.  Akman, Filip Holosko'nun 2-3 gün içinde koltuk değnekleriyle yürümeye başlayabileceğini belirtti.

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