-BEŞİKTAŞLI GUTİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti Hernandez, trafik kazası geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Guti, ifadesine başvurulmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Alınan bilgiye göre, Guti'nin kullandığı 34 AF 8461 plakalı cip, Bebek Sahil Yolu'nda, 34 TN 2487 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Yıldız futbolcu, ölen ya da yaralananın bulunmadığı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Guti Hernandez, işlemlerinin ardından kendisini almaya gelen iki kişiyle polis merkezinden ayrıldı. Guti'nin aracı ise otoparka çekildi. Bu arada, İspanyol futbolcunun, alkol kontrolü yapmak isteyen polislere zorluk çıkardığı iddia edildi. Görgü şahitleri de bir gece kulübünden çıkan yıldız futbolcunun, aracıyla ters yöne girdiğini ve İETT otobüsüyle çarpıştığını öne sürdü.