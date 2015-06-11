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Beşiktaşlı Gökhan Töre'yi vuran işadamı aylar sonra yakalandı

Saldırı sonrası kaçan B. bir yıl süren çalışma sonrasında yakalandı. İşadamı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı

11 Haziran 2015 02:00

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan töre ve yanındaki beş kişiyi geçtiğimiz yıl gece kulübünde yaralayan işadamı Koray B. 8 ay sonra yakalandı.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan töre, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe maçı sonrası gittiği gece kulübünde silahlı saldırıya uğramıştı. Takım arkadaşları Almeida, Fernandes, Motta, Dany, Kerim Frei, Veli, medya sorumlusu Can İpekçi, Fenerbahçeli futbolcular Webo ve Emenike ile birlikte gittiği gece kulübünde Töre, tartıştığı işadamı K.B. tarafından  vurulmuştu.

Olayda 5 kişi daha yaralanmıştı. Saldırı sonrası kaçan işadamı Koray B. polisin bir yıl süren çalışması sonrasında yakalandı. İşadamı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

 

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