T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı Gökhan Töre: "Sakatlığımı atlattım"

İSTANBUL, (DHA) Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu

20 Ocak 2018 21:15

İSTANBUL, (DHA)

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Her şeyin kendisi adına çok güzel gittiğini söyleyen Töre, \"Yoğun tempoyla devam ediyorum. Allah\'ın izniyle en yakın zamanda sahalara çıkacağım. Sakatlığımı atlattım. Çok mutluyum geri döndüğüm için\" dedi.
Bir an önce Vodafone Park\'ta sahaya çıkmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, \"Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum. Taraftarımızı ve Vodafone Park\'ta oynamayı çok özledim\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SezonBeşiktaşlıGökhan TöreHerTöreAllahSakatlığımıBirVodafone ParkTaraftarımızı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24